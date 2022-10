Les mystères de la migration au Domaine de Lindre dans le Pays de Sarrebourg

Un vrai paradis pour les oiseaux, un écrin naturel pour tous les animaux ! Observons sans trop déranger cette quiétude en suivant nos guides : Thibault Glasser et Cédric Genthilhomme

Le Domaine de Lindre

Propriété du Département depuis 1976, ce paradis de la biodiversité d’environ 1 000 hectares est composé de 12 étangs piscicoles, de roselières, de forêts et de prairies humides.

Depuis 2021, lieu classé réserve de biosphère, c'est le plus haut label pour les zones naturelles

"Les priorités d’une réserve de biosphère sont de contribuer à la conservation des écosystèmes, des paysages, des espèces ; d’encourager un développement économique respectant la nature et la culture locale..."

Les mystères de la migration

Quand les jours rétrécissent, les arbres jaunissent, le froid se fait sentir et la nourriture se fait plus rare, les oiseaux partent en migration vers des lieux plus propices. Un long périple les attend...

Thibault Glasser et Cédric Genthilhomme du Domaine de Lindre au cœur du Saulnois nous parlent des mystères de la migration.

Saviez-vous que 2 oiseaux sur 3 volent la nuit, ils gagnent du temps dans leur migration : le jour ils mangent, la nuit ils migrent

Les Grues cendrées - Association Torcol

Des records d'endurance et de vitesse

Le milan royal vole à 54 km en moyenne

La grue cendrée peut voler à 100km/h en vitesse de pointe

L'hirondelle peut parcourir 12 000km en 34 jours entre l'Afrique du Sud et la Sibérie

70 000 km/ aller/retour entre l'Arctique jusqu'à Antarctique pour la sterne arctique, un oiseau que vous pouvez observer sur l'étang de Lindre

Dans leur péril, de nombreux obstacles les attendent : les éoliennes, ligne à haute tension, les tempêtes ...

Le Roitelet triple-bandeau avec son congénère "huppé", l'un des deux plus petits oiseaux d'Europe, ils ne pèsent que 5 à 5,5 grammes et nous savons que seulement 25% de la population ne va pas revenir en France car ils sont pris dans les tempêtes qu'ils n'avaient pas prévus.

