Une faune, une flore, une biodiversité exceptionnelle près de chez !

Le grand Est, parenthèse Nature" exposition de photographies à ciel ouvert au départ du golf de Faulquemont-Pontpierre

Mettre en valeur la flore et faune près de chez nous , les premiers panneaux grands format sont en forêt avec par exemple le roi des papillon le MACHAON.

Pendant cette balade vous pourrez croiser le Milan royal l'une des espèces de rapaces diurnes les plus menacées de Lorraine.

Au bord de l'étang sur le golf, on découvre des moules d'eau douce, une bio-indication intéressante nous confirmeront nos spécialistes :

Olivier Henrion président de l'association Parenthèse Nature

Jean-Baptiste, naturaliste et qui a répertorié les espèces sur le parcours

Stéphane Welker, directeur du golf

A noter, projet de labellisation pour golf de Faulquemont - Pontpierre est cours de réalisation "golf pour la biodiversité ".

"Le Grand-Est possède une grande diversité de milieux naturels et de paysages. Ce patrimoine commun, abritant une richesse faunistique et floristique importante, est aujourd’hui menacé. Les effets du changement climatique, mais également de nos modes de vie, de production, de déplacement et de consommation deviennent tangibles. (Parenthèse Nature)".

Pour en savoir plus sur cette exposition

Site internet : https://parenthese-nature.com/

Facebook : https://www.facebook.com/ParentheseNature