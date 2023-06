Pas de printemps sans "hirondelles ", pour un suivi de l'espèce

Un inventaire des nids de l’hirondelle de fenêtre, de l’hirondelle rustique et du martinet noir, est proposé par le Parc naturel régional de Lorraine...direction Pagny-sur-Moselle

Sur les cinq espèces d'hirondelles connues en France, trois sont présentes deux sont présentes en Lorraine et du côté de Pagny-sur-Moselle : l'hirondelle rustique, l'hirondelle de fenêtre et l'inventaire des nids concerne aussi le martinet.

"Cette année encore les hirondelles sont là mais des alertes ont été lancées par des scientifiques et par de nombreuses associations sur le déclin de ces espèces. En 2018, était notée une diminution de plus de 40 % des effectifs d’Hirondelles de fenêtre, d’Hirondelles rustiques et de Martinets noirs sur les 10 dernières années". ( informations du Parc naturel régional de Lorraine)

Sur Pagny-sur-Moselle : en 2022, 339 nids pour 399 il y a 10 ans

L'association des sonneurs de la côte constate environ 18% en moins d'hirondelles, les chiffres sont les mêmes dans les communes voisines.

Un déclin du nombre d'hirondelles qu'il faut surveiller. Parmi les facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène, la disparition de leur l'habitat, la diminution des ressources alimentaires, l'activité humaine et les conditions climatiques.

Pourquoi ne peut-on pas détruire les nids d'hirondelles ?

Chaque année, de nombreux nids d'hirondelles et de martinets sont détruits ou déplacés au nom de travaux d'aménagement ou pour empêcher les salissures. Cela perturbe ces oiseaux au retour de leur migration hivernale puisqu'ils ont tendance à revenir aux mêmes nids.

Les hirondelles et martinets sont tous deux des espèces protégées au titre de l'article L411-1 du code de l'environnement (article issu de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature).

Il est donc interdit de détruire ou d'enlever un nid d'hirondelle ou de martinet, même en dehors des périodes de présence de ces espèces !

Plus d'informations

Site internet : Parc naturel régional de Lorraine

Facebook : les Sonneurs de la côte

Si vous constatez la destruction d'un nid d'espèce protégée : contactez l'OFB au 03 27 49 70 54 ou la gendarmerie

Plus d'informations