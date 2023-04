Préserver ou replanter des haies, un enjeu essentiel pour plusieurs raisons

Les services rendus par les arbres et les haies sont inestimables; ils contribuent à la préservation du climat, sont des réservoirs de biodiversité et luttent contre l’érosion...Des fonctions multiples et très utiles

"Je plante une haie, Trame verte et bleue" projet réalisé au sein de l'établissement agricole de Courcelles-Chaussy en Moselle - Stéphane Galonnier