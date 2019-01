Chasse : la battue

Lors d'une battue, les chasseurs sont répartis en deux groupes : les traqueurs et les postés. Les premiers souvent accompagnés de chiens sont les moins nombreux. Leur but est de trouver dans l'enceinte (souvent un espace boisé et/ou fourré) le gibier chassé et de le repousser par des cris et leur présence vers la ligne des chasseurs postés. Les seconds attendent que le gibier passe près d'eux pour le tirer. Il leur est généralement demandé d'arrêter les chiens poursuivant un animal sorti de la zone chassée. Durant la traque les chasseurs communiquent entre eux par des coups de trompe de chasse, indiquant le début ou la fin de la battue, la vue, la mort ou la blessure d'un animal. Source Wikipédia