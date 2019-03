Pour améliorer l'organisation des secours lors d'un accident en forêt et permettre à toutes les entreprises d'exploitation de mettre en œuvre pleinement le décret hygiène et sécurité des chantiers forestiers, la MSA Lorraine, en partenariat avec les acteurs de la forêt publique, forêt privée et des secours lorrains, a mis en place des points de rencontre des secours en forêt.

Source MSA