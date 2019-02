Chasse : quel chien utilisé pour la recherche du gibier blessé

La recherche au sang est un type de chasse visant à retrouver le gibier blessé. La recherche au sang consiste à tout mettre en œuvre pour retrouver l'animal blessé et lui éviter ainsi d'inutiles souffrances en l'achevant ou à récupérer sa dépouille. En France et en Belgique, cette activité est réalisée par des conducteurs de chien de sang.

Le chien de recherche au sang ou chien de rouge est l'auxiliaire privilégié de la recherche au sang. C'est un chien de chasse spécialement éduqué pour suivre la piste de l'animal blessé sur plusieurs kilomètres et plusieurs heures après le coup de feu, doté d'un bon flair et obstiné de caractère. En France, les races les plus utilisées sont le teckel, le chien de Rouge de Bavière le rouge du Hanovre ou le labrador.

Source Wikipédia