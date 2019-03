Habitudes et comportements des poissons: L’instinct de chasse des poissons

C’est grâce à l’instinct de chasse que les poissons attaquent leurs proies pour se nourrir ou se défendre. Tous les poissons possèdent cet instinct, mais il est bien sûr plus développé chez les carnassiers, tel que le brochet et la perche. Deux espèces qui ont d’ailleurs une façon de chasser assez particulière et qui trahit souvent leur présence.

Source poissonpecheur.com