Achats groupés : les communes se mobilisent pour le pouvoir d'achat de leurs habitants

Une plateforme en ligne s' est spécialisée dans l'organisation d'achats groupés pour des communes et des agglomérations dans toute la France.

De plus en plus de collectivités organisent des achats groupés

J’ai déjà eu l’occasion de vous en parler, notamment avec la maison du pouvoir d’achat à Bourg-les-Valence. L’achat groupé réunit des consommateurs qui veulent tous acheter la même chose, c’est souvent pour l’énergie avec de l’électricité, du gaz, des granulés de bois par exemple. C’est le nombre qui va permettre de négocier des prix attractifs avec un fournisseur.

Achetons groupé : une offre de service clé en mains

Exactement mais en s’adressant aux communes en priorité. Le site propose d’accompagner les villes et villages qui veulent fédérer leurs administrés autour d’un achat groupé avec un site internet dédié. Puis la société négocie avec les fournisseurs candidats le meilleur rapport qualité-prix selon le cahier des charges de départ. Et cela peut concerner bien plus que l’énergie, comme c’est le cas pour l’agglomération Cœur d’Essonne…c’est ce que m’a confié Julien Froidure, le Directeur Général d’ Achetons groupé .

Un modèle de rémunération de la plateforme transparent

Par une prestation d’accompagnement qui comprend le site Internet, la négociation et la sélection des offres. Mais aussi dans certains cas par une commission auprès du fournisseur, j’ai pu en parler avec le Directeur, Julien, et il m’a assuré que tout était transparent dès le départ et que la commune partenaire partait toujours en connaissance de cause.

Une option aussi pour les particuliers

Absolument, avec six thèmes en ce moment : énergie verte, vélos électriques, bois de chauffage, composteur, récupérateur d’eau ou encore banque verte. J’ai testé pour vous, ça prend 2 minutes montre en main pour s’inscrire avec à la clé des économies…

