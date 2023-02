Anti-gaspi et bon plan : des repas à 3,50 euros proposés par des cantines scolaires

La cantine de l’école ne gaspille plus aucun repas à Surtauville, mais en plus elle permet à des personnes d’accéder à un menu complet (entrée, plat, dessert) pour 3 euros 50 tous les jours.

En fait, elle sert 75 repas par jour aux élèves des quatre classes de maternelle et primaire et il y a forcément des restes, ça peut aller jusqu’à l’équivalent de 5 menus complets pour un adulte. Plutôt que de jeter cette nourriture, elle la met en vente sur l’application Too Good to Go et n’importe qui peut commander et venir chercher son repas du soir pour 3 euros 50 pendant l’horaire de la garderie (16h45-18h30).

Un gros succès

Oui tout est vendu chaque jour, et Cindy Marie, la Présidente du syndicat scolaire intercommunal m’a confié qu’on fait parfois 10 kilomètre pour venir chercher un repas complet.

D’ailleurs, on ne parle pas du repas cliché de la cantine fournie par un industriel, l’école et les parents d’élèves se sont mobilisés depuis des années à ce sujet et font appel à une entreprise qui fait une cuisine artisanale, bio, locale quand c’est possible…

Un complément de revenus utile pour l'école

Elle finance des projets scolaires, des sorties, Cindy Marie m’expliquait qu’en zone rurale les sorties scolaires étaient de suite très chères avec le transport. Mais que c’était aussi une démarche qui favorisait la sensibilisation des élèves à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis au fond, Cindy le reconnait volontiers : elle a été un peu surprise…

Une tendance dans l'Eure...

Et vous savez ce que j’ai découvert, à 17 kilomètres au Sud de Surtauville, il y a un village : Tournedos-Bois-Hubert (Eure), ils proposent des repas avec les restes de leur cantine à 3 euros 50…A croire que les écoles de l’Eure commencent à se passer le mot, et à mon avis ce n’est que le début !

