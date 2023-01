Ateliers participatifs : le bricolage accessible à tout le monde

Que vous soyez manuel ou pas, cela concerne tout le monde. Les ateliers participatifs sont des lieux où on répare, on entretien, à plusieurs avec tout le matériel à disposition pour faire ça bien…

Et c’est vrai que quand on peut réparer ou entretenir les choses nous-mêmes c’est quand même génial. Un bon plan pour le budget : on va faire durer les objets, on va éviter des dépenses de réparation ou de remplacement

Un atelier participatif à Annonay en Ardèche

Un atelier géré par une association qui porte bien son nom : « De mains en mains », au départ c’était un atelier de couture, puis c’est devenu aussi un atelier de bricolage participatif avec un lieu bien équipé (160 mètres carré) où on vient réparer mais aussi apprendre à réparer, essentiellement le bois, le métal et l’électroménager. Et autant vous dire que ce type de lieu est encore plus utile pour les personnes qui vivent en appartement où on manque souvent de place pour bricoler.

L’apprentissage, la transmission sont souvent au cœur du projet des ateliers participatifs

Complètement ! Dans le bricolab à Annonay il y a des bénévoles expérimentés (un tourneur fraiseur professionnel à la retraite par exemple) qui sont aussi là pour aider, et puis on s’y retrouve, on échange, on cherche des solutions..Et c’est gratuit, il suffit juste d’adhérer à l’association pour y accéder.

Des ateliers participatifs ailleurs en France

De plus en plus même, à Toulouse par exemple, vous avez l’Atelier des bricoleurs. 500 m2 pour bricoler seul ou à plusieurs, avec des espaces par thème : la couture, la peinture, le métal, le bois ou encore l’impression. Il y a même des ateliers pour les enfants à Toulouse, et là c’est entre 5 et 15 euros de l’heure.

