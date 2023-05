Aurélie face à la vie chère : "Il faut développer l’autopartage "

Aurélie vit à Verdun-sur-Garonne dans le Tarn et Garonne, elle propose de développer l'autopartage dans les communes de plus de 500 habitants pour faire face à l'inflation.

Avec cette proposition envoyée dans le cadre de la grande consultation citoyenne France Bleu avec make.org « s’adapter au coût de la vie »… « Il faut développer l’autopartage dans toutes les communes de plus de 500 habitants ».

Une proposition qui pose la question centrale de la voiture individuelle, parfois c’est vu comme un passage obligé alors qu’entre voisins par exemple un seul véhicule peut suffire dans certains cas. Pour Aurélie par exemple, sa voiture est 95% du temps au parking…

Il y a donc l’aspect financier mais ce n’est pas tout, un peu de solidarité aussi derrière cette démarche pour Aurélie.

La question de la confiance

Oui c’est une barrière dans certains cas, mais sur ce point Aurélie s’est voulue rassurante.

Et on vous le rappelle, pour partager vos bons plans pour s’adapter au coût de la vie ça se passe sur francebleu.fr : partager vos solutions, et on en parle ensuite ici sur France bleu pour aider tout le monde.

Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !