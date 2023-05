Bernard face à la vie chère, "Il faut créer des points d’échanges gratuits pour les objets dont on veut se débarrasser"

Bernard vit à Paris, il considère que le don est un moyen puissant et accessible pour faire face au coût de la vie.

Et voici ce que Bernard propose : Il faut créer des points d’échanges gratuits pour les objets dont on veut se débarrasser

Une proposition qui s'inscrit en creux des zones de gratuité comme à Félines-Minervois où 300 personnes viennent trois fois par an (septembre, janvier, mai) et certains font jusqu’à 40 kilomètres. Il y a aussi des magasins où tout est gratuit : Par exempIe en Alsace, il y a le « magasin pour rien » à Mulhouse, également la « boutique sans argent » dans le 12ème à Paris

