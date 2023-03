Ce département veut créer une sécurité sociale de l'alimentation

Direction le département de la Gironde où un projet est déjà bien avancé : créer une sécurité sociale de l'alimentation.

Le Conseil départemental de Gironde et la Ville de Bordeaux veulent créer une sécurité sociale de l'alimentation

Un projet qui pourrait voir le jour à l’échelle du département en 2024. C’est un projet impulsé par le Conseil départemental de la Gironde et la Ville de Bordeaux : ajouter dans la protection sociale l’alimentation.

Le modèle du « droit à l’alimentation pour tous »

Oui, absolument et de considérer que l’alimentation est un enjeu majeur pour la santé ! Des groupes de travail réfléchissent aux modalités pratiques en ce moment : pour payer par ex avec des bons d’achat, des cartes prépayées, avant d’aboutir concrètement à une carte vitale de l’alimentation, avec un budget par mois et par personne en fonction de sa situation.

Une expérimentation prévue

Seulement certains territoires dans un premier temps : Bordeaux, Bègles, Captieux et Sainte-Foi-la-Grande.

Il y a un autre aspect intéressant dans ce projet : dans les parties prenantes il y a en plus de la Ville de Bordeaux et du département de la Gironde un collectif d’acteurs associatifs locaux : Acclimat’action. Son rôle est d’accompagner ce projet en apportant une expertise sur le sujet particulier du climat et de la transition alimentaire.

Une initiative qui pourrait inspirer à l’échelle nationale

C’est en tout cas ce que souhaite Jean-Luc Gleyze, le Président du Conseil départemental de Gironde avec qui je me suis entretenu. Il n’hésite pas à avancer son mandat de Président du groupe de gauche de l’Assemblée des départements de France et la capacité qu’il pourrait avoir à entrainer d’autres collectivités.

Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !