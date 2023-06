Cédric face à la vie chère : "transformer les espaces verts en jardins partagés"

Cédric vit à Ronchin dans le Nord, il est bénévole dans une association de jardins partagés, un modèle à développer selon lui pour faire face à l'inflation.

Et voici la proposition de Cédric : Il faut inciter à la transformation des espaces verts résidentiels en jardins partagés entre les habitants.

Cédric est déjà impliqué en tant que bénévole dans une association qui met en place des jardins partagés.

Il existe déjà des initiatives pour faire pousser des fruits et légumes dans les espaces verts publics comme à Limoges …c’est aussi une piste..

