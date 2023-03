Ces écoliers qui se mobilisent pour planter des arbres

Des initiatives qui fleurissent partout en France pour planter des arbres dans les écoles ou dans les villes en mobilisant des écoliers.

C’est presque une tendance de fond tant les exemples sont chaque semaine plus nombreux avec beaucoup de communes à la manœuvre. Par exemple à Angers qui veut verdir les écoles mais aussi les désimperméabiliser. Vous savez très souvent une cour d’école c’est un grand espace goudronné, des installations de jeux et quelques petites espaces verts, mais c’est très minéral. Problème, quand il y a une canicule ou qu’il fait très chaud, la pierre amplifie le phénomène jusqu’à créer un ilot de chaleur.

La ville d'Angers mobilisée

En végétalisant 25% de la surface des cours des écoles. A l’école Cussonneau, en plein centre-ville, ce seront 28% ! 5 tilleuls, un acajou de Chine vont être plantés, mais aussi 125 m2 de copeaux de bois et 160 m2 de massifs végétalisés.

Même idée à Champfleur dans la Sarthe, où la cour d’école va être végétalisée mais aussi adaptée pour mieux accueillir la biodiversité dans les prochaines semaines. Une opération qui s’inscrit dans le programme scolaire et qui fait participer les enfants.

Parfois, les élèves sortent des écoles pour participer à la végétalisation de leur ville

C’est le cas à Danjoutin dans le territoire de Belfort. Là les élèves des écoles publiques ont planté 300 liquidambars sur une parcelle communale. Ces arbres ont été choisis pour leur capacité de résistance au changement climatique.

A Nuaillé d’Aunis aussi, en Charente Maritime, 90 enfants de l’école communale ont planté une haie bocagère avec des employés municipaux. 450 rosiers, arbres et arbustes ont été plantés sur différents espaces communaux.

Certains médias régionaux se mobilisent

Comme La Voix du Nord et son opération « 100 000 arbres pour demain » qui a notamment permis de planter 450 arbustes bocagers et 12 arbres fruitiers à l’école Saint-Vincent-de-Paul à Calais avec les petits bras des élèves de la maternelle au CM2.

Et dans l’arrière-boutique de cette belle opération il y avait les élèves d’un bac pro travaux paysagers à la manœuvre mais aussi un lycée horticole, l’agglomération Grand Calais terres et mers, et l’association Environnement et solidarités. Quand on vous dit que l’union fait la force…

