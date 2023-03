Cette association fait de la réparation solidaire pour lutter contre la précarité de la mobilité

Solidarauto qui est installée à Angers Tours, Besançon, Rouen notamment a un objectif : permettre au plus grand nombre de personnes de se déplacer.

On parle dans la grande majorité des cas de la voiture, on est bien dans une situation où il n’y a pas d’alternative au niveau des transports en commun, et ça ne concerne pas que le trajet domicile-travail, c’est ce que m’a expliqué Jean Giraudeau qui est chargé de mission chez Solidarauto.

Une association solidaire

Il y a plusieurs outils. D’abord la réparation, quand on a un souci technique qu’on ne peut pas prendre en charge ou qu’on n’a pas les moyens de payer un garagiste. Solidarauto remet votre véhicule sur roues ! Mais l’association peut aussi vous vendre à prix cassé un véhicule (80% moins cher que les prix du marché d’occasion) ou vous en louer un.

Les conditions d'accès

La seule condition c’est être en précarité de mobilité…soit ça passe par un professionnel des services sociaux, un CCAS ou alors vous êtes en mesure de justifier votre situation. Après, l’association ne va pas vous vendre une voiture sans se poser sur votre situation, l’idée est quand même de vérifier avec vous si c’est la meilleure solution, si votre budget le permet.

Au total, l’association vend 4000 voitures par an.

Des dons de voitures

Dans la majorité des cas, ce sont des dons de particuliers. Jean Giraudeau a insisté : il y a 13 millions de voitures à l’arrêt en France, on en détruit deux millions par an, c’est un énorme gâchis alors qu’en face 10 millions de français galèrent pour se déplacer…Donc si vous avez une voiture qui dort au garage, Solidarauto vient de mettre en place une plateforme de dons : donnezvotrevoiture.org

