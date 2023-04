Cette déchèterie a trouvé le moyen de nous interroger sur nos déchets

Bienvenue au Smicval Market. Ici vous venez remettre en rayon les objets que vous ne voulez plus mais qui peuvent être utiles pour d’autres personnes.

Des livres qu’on n’utilise plus, une baignoire pour bébé, des jouets, une chute de gouttière, un fond de peinture, du carrelage…tous ces objets seraient des déchets dans une déchetterie classique, ici ce sont des objets qui peuvent servir à d’autres.

Se poser des questions avant de jeter

La première question c’est : « est ce que ce que je considère être un déchet en serait aussi un pour une autre personne ? ». En d’autres termes, est ce que ce lavabo, ce lecteur de DVD, ce bureau, peuvent encore servir…C’est la relation au déchet qui se pose, notre rapport au jetable, à la matière…En 5 ans : 1000 tonnes de déchets ont été évitées.

On peut venir juste pour prendre ce dont on a besoin

Absolument, tout est gratuit au Smicval Market …C’est un lieu qui est devenu un réflexe pour beaucoup d’habitants de la région. Avant d’acheter neuf, on passe dans ce supermarché inversé pour vérifier s’il n’y aurait pas l’objet dont on a besoin, et faire des économies. Et ne vous imaginez pas être dans une déchetterie classique, ici on a voulu que ce soit un lieu apaisé comme me l’a expliqué Sylvain Guinaudie, le Président du Smicval.

