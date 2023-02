Cette entreprise veut démocratiser la réparation des vêtements

Direction Essarts en Bocage en Vendée pour parler couture. Avec cette belle idée : un service de réparation de vêtements, « les réparables ».

Un atelier qui reçoit des habits de toute la France avec un site Internet qui permet d’avoir le tarif à l’avance. Quand ça devient si simple, il n’y a plus d’excuse pour ne pas faire réparer ses vêtements d’autant que c’est ce qu’il y a de mieux sur le pan économique mais aussi écologique, on le répète à l’envi, l’industrie de la mode est l’une des plus polluante au monde..

Un service ouvert à presque tous les cas de figure

A 99%...usure, trou, déchirure…et oui tous les vêtements peuvent être envoyés. Par exemple une déchirure sur une chemise c’est 8,50 euros, ça vaut vraiment le coup. Et c’est quand même très pratique que tout soit géré à distance.

C’est d’ailleurs peut-être ça l’enjeu pour démocratiser la réparation des vêtements : faut que ce soit simple ! C’est en tout cas l’avis de Mathilde Baron, chargée de communication pour « les réparables ».

Un savoir-faire qui a séduit certaines grosses marques de prêt-à-porter comme Oxbow qui délègue à la jeune entreprise la réparation de ses vêtements .

Il y a d’ailleurs de plus en plus de marques de prêt-à-porter qui proposent un service de réparation : c’est le cas pour Eric Bompard ou Patagonia par exemple…

Aller chez un couturier d’ailleurs si on en a un près de chez soi

Absolument c’est un bon réflexe, et puis vous pouvez aussi vous mettre à la couture, il y des formations partout en France pour être autonome : A Rennes l’association les piqueuses d’idées propose des cours à 30 euros les deux heures, il y a aussi la textilerie à Paris, avec des cours à partir de 48 euros et bien sur Internet et des milliers de tutos en ligne gratuits !

