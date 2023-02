Circuits courts : comment s'y retrouver pour faire ses courses ?

On parle beaucoup des circuits courts comme une solution pour faire des économies et mieux manger, mais l’offre est tellement pléthorique. Une mise au clair s'impose.

On va commencer par redéfinir ce qu’est un aliment en circuit court, il y a une définition officielle ! « un mode de vente limitant les intermédiaires »…en général on dit un maximum, et il n’y a pas de notion de distance…Donc c’est flou…Je vous propose donc de convenir d’un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur, et disons à 100 km à la ronde.

Le premier réflexe

Les marchés de plein vent…Les producteurs du coin sont là et en général on les reconnait sur plusieurs critères : la provenance de leur produit (« Mon Jardin »), les caisses en plastique sans marque dessus (elles sont réutilisées chaque jour) et bien souvent le prix : c’est hyper accessible. Avec un autre atout pour les marchés : on peut y faire toutes ses courses alimentaires une fois sur place…

L’option en direct à la ferme

Qui marche très très bien, en général on les connait autour de nous, mais dans le doute jetez un œil sur le site bienvenue-a-la-ferme.com qui recense les domaines qui font de la vente directe, vous y trouverez parfois des produits des fermes voisines pour compléter vos emplettes. Seul inconvénient : vous ne ferez pas toutes vos courses pour la semaine sauf pour les grosses exploitations. Pensez aussi aux AMAP et aux systèmes de paniers hebdomadaires d’ailleurs, c’est parfois mis en place sur le lieu de travail ou chez un commerçant.

Les points de vente mutualisés

Et c’est très pratique, alors les prix seront peut-être un peu plus hauts, mais vous aurez une offre plus large et la garantie d’acheter local. Un site les référence : magasin-de-producteurs.fr . Si vous êtes plutôt adepte de ce type de solution il y a aussi des épiceries de produits locaux ou même des enseignes spécialisées bio qui ont souvent des rayons bien garnis en frais ou épicerie.

Les offres du web

Il y en a beaucoup (la Ruche qui dit Oui !, Poiscaille, Kelbongoo, Pour de bon)….C’est pratique mais la notion de proximité est plus large et le prix sera peut-être moins intéressant..

