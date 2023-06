Comment éloigner les insectes sans insecticide ?

N’allez pas dépenser une petite fortune en poudres, aérosols et diffuseurs pour éloigner les volants ou rampants, essayez peut-être d’abord des méthodes naturelles et donc bien moins chères.

Au passage, vous allez éviter d’utiliser des produits dangereux dans votre maison. Un pulvérisateur qui tue un « nuisible » n’est pas non plus recommandé pour nous et surtout les enfants…donc si on peut éviter c’est pas plus mal…

Comment remplacer les insecticides

Cela dépend de votre objectif…Parlons des moustiques par exemple …Deux plantes sont particulièrement efficaces : le géranium citronné et la menthe poivrée. Si vous mettez par exemple ces plantes devant vos fenêtres vus allez faire une petite barrière naturelle assez efficace. Autre geste très utile pour éloigner les moustiques : éviter de laisser de l’eau stagner, c’est un lieu de reproduction idéal pour les moustiques.

La coccinelle est une alliée face aux pucerons

C’est vrai elle est très efficace..elle mange jusqu’à 100 pucerons par jour. Regardez si vous en voyez dans votre jardin et sinon renseignez-vous, certaines communes organisent des distributions de larves de coccinelles gratuitement pour éviter l’utilisation de pesticides, à Caen dans le Calvados notamment.

Pour les autres insectes

Vous me donnez l’occasion d’apporter une précision, distinguons dedans et dehors…C’est légitime de vouloir éviter que des insectes entrent chez nous, par contre dehors ils ont une fonction, c’est pas mal de les laisser tranquilles…

Mais si vous faites votre ménage au naturel avec du vinaigre blanc et du savon noir, vous allez tenir à distance pas mal de rampants. Laissez aussi un peu pousser l’herbe, cela facilitera la venue d’oiseaux qui vous aideront à faire le ménage.

Pour revenir sur l’extérieur, dans certains cas la cohabitation peut être compliquée…

C’est notamment le cas avec le frelon asiatique, c’est un vrai souci pour le coup et c’est un insecte qui peut vraiment être dangereux…Je vous conseille une solution que j’ai testée et qui est bien plus économique que les pièges vendus en grande surface : dans une bouteille en plastique coupée en deux vous mettez un tiers de bière brune, un tiers de vin blanc et un tiersde sirop de cassis, vous retournez la deuxième partie de la bouteille avec le goulot vers le bas et vous suspendez vos pièges sur plusieurs arbres du jardin…vous allez évitez des nids de frelons asiatiques et l’intervention de professionnels ce qui est absolument indispensable si vous y êtes confrontés…

