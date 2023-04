Comment faciliter l'accès au numérique pour les séniors

Pour les personnes qui sont pas à l’aise avec le numérique…pas de fatalité, on peut se faire aider gratuitement. Explications.

Un quart des personnes de 60 ans et plus n'ont pas accès à Internet

il ne faut surtout pas se dire que le numérique c’est pour les autres. Echanger avec ses proches en visio, partager ou retrouver des gens grâce aux réseaux sociaux, faire des démarches administratives depuis chez soi, c’est aussi ça Internet, et ça peut rendre service quand on est dans le grand âge par exemple ou en situation de handicap. En France, 25% des personnes âgées de 60 ans et plus n’ont pas accès au web…

Il y a des moyens de se faire aider gratuitement si on veut se mettre à niveau

Oui à commencer par les démarches administratives. Envoyer une feuille de soin à l’assurance maladie, changer de carte grise, déclarer vos impôts, tout peut se faire en ligne avec l’aide de conseillers numériques qui peuvent vous accompagner gratuitement, renseignez-vous auprès de votre mairie pour être mis en relation.

Des associations se mobilisent également

Partout en France. En Loire-Atlantique c’est l’association ACIAH par exemple avec 9 ateliers gratuits par semaine pour aider des personnes âgées ou en situation de handicap à découvrir et utiliser les outils numériques.

