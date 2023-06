Comment purifier l'eau du robinet ?

C’est l’argument le plus souvent mis en avant par les consommateurs d’eau en bouteille : le goût. C’est vrai que selon où on habite l’eau a un goût qui peut être gênant. Mais il n’y a pas de fatalité à cela.

Et surtout il y a au moins deux bonnes raisons de s’intéresser aux alternatives à l’eau minérale :

- Elle coûte 40 fois plus cher que l’eau du robinet (un budget par personne de 90 euros/an

- Le bilan environnemental de l’eau en bouteille est catastrophique avec nos 25 millions d’ unités consommées chaque jour en France

Comment faire alors pour se réconcilier avec l’eau du robinet ?

Enlever le goût qui nous dérange ! Donc celui du chlore, réduire la présence de calcaire aussi ce qui peut d’ailleurs avoir un effet positif sur tous les appareils ménagers qui fonctionnent avec l’eau. Et pour cela vous avez plusieurs possibilités.

La solution préférée des français pour remplacer l'eau minérale : c’est la carafe filtrante, il n’y a que l’embarras du choix mais quelques réflexes pour que ce soit efficace et inoffensif pour votre santé : il faut changer le filtre chaque fois que le fabricant vous le recommande, et consommer l’eau dans les 24 heures après l’opération de filtrage.

On parle aussi souvent des perles de céramiques pour purifier l’eau

C’est assez efficace c’est vrai, notamment contre le chlore et le calcaire justement. Elles sont à mettre au fond du récipient une demi-heure avant de consommer l’eau et elles ont une durée de vie honorable : 10 ans en moyenne.

Il existe également des système par la lumière, je pense notamment à la marque « La Vie » que j’ai testée et qui reproduit l’effet des rayons du soleil en cassant certaines molécules, c’est efficace sur le goût.

Vous avez aussi le charbon actif qui a fait ses preuves, il est fabriqué à partir de chêne ou de bambou. Il est souvent présenté comme la solution la plus efficace et la plus économique. Il a aussi un avantage : il a la capacité de nourrir l’eau en minéraux ce qui est souvent recherché quand on achète une eau minérale. C’est d’ailleurs la solution considérée comme la plus efficace par l’OMS.

