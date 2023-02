Comment venir en aide aux Ukrainiens ?

Un an après le début du conflit, la situation en Ukraine est toujours critique et l'aide citoyenne à l'échelle internationale reste fondamentale. Voici quelques pistes si vous souhaitez donner du temps ou un peu d'argent.

C’est aussi l’intérêt de parler de la date d’ « anniversaire » du conflit : rappeler qu’on peut toutes et tous faire quelque chose, selon nos moyens bien sûr. Toute cette solidarité qui a été au rendez-vous en 2022 a besoin de renfort encore en 2023 alors que la guerre dure…

Il y a beaucoup de façons de s’investir, en commençant par donner un peu d’argent

C’est un moyen très efficace de soutenir les ONG internationales qui sont sur le terrain. Je pense à la Croix Rouge, le Secours populaire, Médecins sans frontières, l’Unicef ou la Fondation de France. Tous ces acteurs apportent des soins, de la nourriture, du soutien logistique sur place. Il est aussi possible de mettre à disposition son logement ou une solution de logement pour des réfugiés avec un site gouvernemental qui accompagne cette démarche très engageante donc à bien réfléchir en amont.

On peut aussi donner du temps

Bien sûr c’est aussi très utile…par exemple si vous parlez Russe ou Ukrainien, vous pouvez renseigner vos coordonnées sur un site officiel pour être recontacté par une association ou une Préfecture si un besoin était identifié. Et puis, vous pouvez vous rapprocher d’une association locale qui aura certainement besoin d’un soutien bénévole. Ça vaut le coup de vous renseigner à la mairie pour avoir la liste des associations près de chez vous.

Dans certains coins de France, la mobilisation est remarquable d’ailleurs …

A Sainte-Christine (Maine et Loire) par exemple avec l’association Ukr’ngo qui a envoyé plus de 1200 m3 de marchandises depuis un an : des vêtements, des aliments, des produits de soin…Et ce n’est pas tout, l’association a aussi levé 40 000 euros de dons et compte aller plus loin, c’est ce qu’ont expliqué les fondateurs, Jacky et Jean-François, à nos confrères de Ouest France : ils envisagent d’aller dans les lycées en 2023, d’organiser des tombolas et même des soirées de soutien…

Dans l’Hérault une association vient aussi d’être créée avec cette mission : apprendre le français aux réfugiés ukrainiens

La langue, gros facteur d’intégration évidemment, c’est toute l’idée de ces habitants d’Assas : trouver des profs qui auront un peu de temps à donner pour enseigner la langue de Molière aux adultes et enfants qui se sentiront alors sans doute un peu plus chez eux en attendant des jours meilleurs.

