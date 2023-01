Commerces de proximité : ces initiatives pour inciter à consommer local

On va à Chevigny Saint-Sauveur aujourd’hui tout près de Dijon, comme beaucoup de villes de cette taille (plus de 11 000 habitants) la vitalité des commerces de proximité est une préoccupation majeure, en particulier en période d’inflation.

Pour faire face à cela, un chéquier de réductions a été distribué à tous les habitants avec à la clé des bons plans dans les commerces de la ville.

Des réductions intéressantes

Entre 10 et 40% chaque fois avec une trentaine de commerçants qui participent à l’opération, donc oui c’est pas mal du tout. D’autant que l’offre est hyper large : un garage, un toiletteur pour animaux, un fleuriste, un opticien ou encore un coiffeur. Et pour ne rien gâcher, cela n’a pas coûté un euro aux finances de la ville qui a juste impulsé et coordonné l’opération.

Un bon moyen d’aider tout le monde, ce genre d’initiative existe dans d’autres coins de France

Oui il y a pas mal d’exemples... à Istres par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, il existe un chéquier de bons cadeaux avec cette règle : vous payer 8 euros et vous avez une valeur d’achat de 10 euros.

Même principe à Abbeville dans la Somme : vous achetez un bon d’achat 15 euros et il en vaut 20 dans un des commerces partenaire.

C’est bon pour le porte-monnaie, c’est aussi une manière d’inciter les gens à ouvrir la porte des commerçants locaux…

700 000 établissements de proximité et plus de 3 millions de salariés, on a beaucoup parlé des boulangers et des bouchers ces dernières semaines, ajoutez les maraichers, les libraires, les fleuristes, les magasins de vêtements, les garagistes ou les coiffeurs… ce type de carte de fidélité ou de chèques cadeaux a du bon quand on sait que l’un des effets de la crise COVID sur les Français a été re renforcer leurs liens avec ces commerces de proximité…

