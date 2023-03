Composter : un bon plan pour faire des économies et de l'écologie

Alors qu'il sera bientôt obligatoire de composter ses biodéchets pour tous les français (01er janvier 2024), voici quelques bonnes raisons de se mettre au compostage.

Dès le 1er janvier 2024, tout le monde devra avoir une solution pour composter. Dans certains cas ce sera collectif quand on vit en appartement notamment, et dans d’autres il va falloir s’organiser. Je vous avais d’ailleurs déjà dit que de plus en plus de communes et agglomérations vous aident pour acheter un composteur. Renseignez-vous.

Composter va être source d’économies

Alors déjà premier bon plan : vous supprimez définitivement votre budget engrais pour toujours. Que ce soit pour vos plantes vertes, vos arbres du jardin ou votre potager, un bon compost est un engrais de première catégorie qui ne vous coûte rien. Et deuxième bon plan : les bio déchets pèsent un tiers de nos poubelles, donc si on réduit nos poubelles, on réduit a priori le coût de la collecte municipale à la fin.

Et je vais peut-être vous apprendre quelque chose : il existe même des maîtres composteurs si on veut faire ça dans les règles de l’art…c'est le métier de Carolyn Legg qui est Maître composteur avec son entreprise dans le Var : Vers ma Terre .

Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !