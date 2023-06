Conso : comprendre les dates limites

Clémentine Lindon représente la société Too Good to Go qui propose des invendus alimentaires à bas coût. Elle propose de clarifier les dates de consommation pour moins gaspiller.

Il existe deux dates utiles pour bien consommer sans gaspiller. © Maxppp - CAROLINE BLUMBERG

Et voici sa proposition : Il ne faut pas jeter les produits où la mention « à consommer de préférence avant le » est indiquée même quand la date est dépassée… Ce n’est pas toujours évident de s’y retrouver dans les dates. Là vous parlez de la date de durabilité minimale, comment ça marche ? Et puis il y a la date limite de consommation… Il y a les dates, mais il y a aussi notre perception du produit, on peut se faire confiance ? Pour en savoir plus sur vote application : c’est toogoodtogo.com