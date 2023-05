"Cosmétiques moches", un bon plan pour consommer malin

Voici quelques bons plans pour acheter des cosmétiques à très bas-prix.

On va appeler ça des « cosmétiques moches » comme les fruits et légumes moches, vous savez ces produits qui sont un peu différentes des standards mais qui reste de très bonne qualité.

Ça existe aussi pour les cosmétiques, un rouge à lèvre dont la boite est abîmée, une crème pour le visage qui arrive en fin de stock ou une eau micellaire dont la formule a changé. Les produits doivent être vendus, pour aller vite, ce sera à prix cassé.

Les marques pratiquent ces prix anti-gaspi

C’est fréquent de voir des espaces de promotion dans les magasins...on est souvent dans ces cas de figure. Mais vous avez aussi des enseignes qui ont un espace dédié sur le web.

Sur Omum par exemple, vous avez un rayon anti-gaspi. Il n’est pas très garni, mais il a le mérite d’exister… Centifolia a aussi un espace anti gaspi en ligne, avec un peu plus de choix et des prix 20% moins chers.

La piste du "fait maison"

Vous pouvez vous lancer dans la fabrication maison de cosmétiques , pour certains produits c’est accessible techniquement et sur le plan financier c’est imbattable et on peut faire beaucoup de choses soi-même : crème hydratante, shampoing ou même gel douche. Vous allez diviser les prix par 5 ou 10. Il y a beaucoup de sites avec des recettes comme mycosmetik.fr . Attention quand même à ne pas jouer les apprentis sorciers : certains produits ne sont pas neutres, je pense aux huiles essentielles.

On peut aussi suivre des ateliers près de chez soi pour s’initier

Bien sûr, du côté de Saint Malo par exemple avec Camille, une passionnée…elle appelle cela les ateliers Cosm’éthiques..

A Montpellier aussi les ateliers « mamie m’a dit », avec des thèmes comme les cheveux, l’éclat ou encore les incontournables…

