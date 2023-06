Dans cette bibliothèque les objets remplacent les livres

Aujourd'hui, direction Toulouse pour ouvrir les portes d’une bibliothèque un peu spéciale…ici vous ne trouverez aucun livre, mais des objets utiles, occasionnellement.Explications

« Ma bibliothèque d’objets » est installée rue de Fenouillet à Toulouse. Vous n’y trouverez pas des livres à emprunter, mais des perceuses, tentes de camping, une plancha ou le nécessaire pour faire une rando, ce serait dommage de tout acheter quand c’est une fois par an…

Vous l’avez compris, ce sont des objets que l’on utilise mais occasionnellement, on n’a pas vraiment besoin de les posséder.

Un bon plan économique

Bien sûr, c’est tout l’intérêt de cette bibliothèque, ce genre de lieu existe sous différentes formes en France d’ailleurs, pas uniquement à Toulouse : louer un motoculteur 10 euros la journée, c’est forcément plus malin que de l’acheter 300 euros si on s’en sert peu…

D’où viennent les objets disponibles dans cette bibliothèque à Toulouse ?

3 possibilités. L’association achète des objets dans certains cas notamment quand il y a de la demande. Parfois ce sont des dons de particuliers ou d’entreprises, et puis les gens leur prête aussi des objets pour faire fonctionner le service.

Et il y a un beau catalogue avec un service de réservation en ligne et 9 points de relais disponibles dans Toulouse. Mais vous pouvez aussi venir sur place et repartir avec cet objet.

C’est malin, avec plusieurs enjeux derrière cette idée : économique, écologique aussi…

Vous avez raison, et même philosophique, culturelle pour Fabien Estival, cofondateur de « Ma bibliothèque d’objets ».

« Ma bibliothèque d’objets » à Toulouse donc, et sinon regardez du côté de Bricolib, Kiwiiz ou encore Allo Voisins.

