Dans cette petite ville de Bretagne, la cantine est gratuite pour tout le monde

Direction Gâvres dans le Morbihan en Bretagne où la commune a pris une décision radicale : la gratuité de la cantine pour tous les élèves.

Après avoir voté la gratuité de la garderie périscolaire de l’école, désormais c’est la cantine qui est gratuite dans ce village de 700 habitants. On parle d’une économie de 400 euros en moyenne par an et par enfant scolarisé. Pour le moment c’est une expérimentation qui a démarré il y a deux semaines, le 1er avril.

Un choix budgétaire fort pour la petite commune

Plus d’un pourcent du budget annuel de fonctionnement de la commune, 10 000 euros sur 900 000 euros. C’est beaucoup, mais c’est comme ça dans cette presqu’île bretonne : les impôts n’ont pas bougé depuis plus de dix ans, le pouvoir d’achat est une préoccupation de l’équipe municipale.

Une vigilance locale sur le pouvoir d'achat

J’ai pu m’entretenir assez longuement avec le maire de la commune, Dominique Le Vouëdec. Il m’a expliqué que c’est notamment lié au fait que la moitié des résidences du village sont secondaires, et quand les gens viennent l’été, les disparités sautent aux yeux entre les locaux qui y vivent à l’année et ceux qui ont les moyens de ne venir qu’en vacances.

D’autres communes ont pris ce parti de la cantine gratuite en France

A Rion-des-Landes oui, depuis 2020. Plus de 180 familles bénéficient de la gratuité. Un coup de pouce rendu possible grâce à la contribution d’opérateurs d’énergie renouvelable installés sur la commune. A Saint-Denis aussi c’est gratuit pour les maternelles et les CP. Même chose à Hérouville-sur-mer près de Caen mais il y a un critère de revenus pour en bénéficier comme c’est souvent le cas quand la cantine est gratuite.

En tout cas pour l’édile de Gâvres, il ne faut pas comparer, il ne veut surtout pas passer pour un donneur de leçon….

Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !