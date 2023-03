Dans cette ville, les espaces verts ont été transformés en potagers géants

Direction Limoges où la commune a décidé de faire de ses espaces verts des potagers dont la production est ensuite offerte à tous les habitants.

Un hectare en 2023, 4 l’année prochaine, 15 à terme, c’est dans le cadre de son pack Climat que la ville veut se mettre à l’agriculture urbaine. Et c’est vrai que les espaces verts ne sont pas défigurés lorsqu’ils sont remplacés par des salades, du persil ou des plans de tomates. En tout 4500 plantes potagères ont été plantées.

Une distribution pour tout le monde

Un rendez-vous est pris et vient qui veut, pas de condition, pas d’inscription, c’est une distribution populaire et gratuite. La dernière a eu lieu en décembre : 500 salades, 20 kilos de céleri rave, 15 kilos de radis noir, du persil mais aussi du fenouil. Bien sûr il y a eu du monde, ça rend service et en plus les produits ont été contrôlés sur le plan sanitaire avant d’être récoltés et distribués.

Objectif : 15 hectares de jardins potagers municipaux

Oui c’est pérenne c’est ce que m’ont confirmé les services de la ville, alors pour autant l’idée n’est pas d’avoir des potagers en libre-service, ce sont les jardiniers de la ville qui sont à la manœuvre, pour le moment la prochaine production pousse un peu partout : l’hôtel de Ville, le jardin de l’Évêché, parc Thuillat, Champ-de-Juillet. Ce qui est drôle c’est que d’après Nadine Rivet, adjointe au Maire de Limoges, les habitants ne se sont pas rendus compte pour la plupart que les fleurs avaient été remplacées par des légumes…c’est ce qu’elle a déclaré à nos confrères de 7ALimoges .

Les vendeurs de fruits et légumes ne semblent pas heurtés

Je n’ai pas l’impression, après on n’est pas sur une gratuité au quotidien, c’est aussi une manière pour la ville d’utiliser ses espaces différemment, et peut être aussi de sensibiliser ses administrés au « faire pousser soi-même ».

Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !