Des bars à couture pour réparer, créer et partager

Dans certains cas vous pourrez y boire un café, mais ce n’est pas la première raison pour laquelle on passe le pas de la porte d’un bar à couture. Ici on parle plutôt chiffons, patrons, reprises et style bien sûr..

Des bars à couture pour partager et apprendre à faire soi-même © Maxppp - Yurii Rylchuk / Avalon

Dans un bar à couture il y a déjà des machines professionnelles sur lesquelles vous pouvez travailler vos projets de créations ou de réparation, des formations aussi sont organisées pour découvrir ou se perfectionner à la couture. Et bien sûr c’est un lieu d’échange et de partage sur le sujet. Un bar à couture à Angoulème Installé en plein centre-ville, boulevard Bury : bienvenue « Chez Mamie ». La fondatrice s’appelle Mathilde Lhuillier, elle a ouvert cet établissement en 2018. Elle s’y connait en couture, c’est son métier depuis toujours. La première raison pour laquelle elle a voulu créer un bar à couture : transmettre. Aujourd’hui sa clientèle a entre 13 et 93 ans, avec un point commun pour toutes ses clientes (il y a très peu d’hommes qui viennent) : l’envie de faire soi-même. Coudre est moins une source d’économie à l’heure de la fast fashion Vous avez raison, du moins en apparence, parce que si on regarde les coûts sociaux et environnementaux en fait si c’est cher. Mais au-delà de cet aspect, il y a quand même autre chose d’intéressant quand on crée ses propres vêtements : notre rapport à l’objet change, c’est en tout cas ce que pense Mathilde Lhuillier. D’autres bars à couture en France Oui à Lille par exemple ; « Mon bar à couture », ou encore la Refile , à Meudon qui assume complètement la carte écologique d’ailleurs. Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !