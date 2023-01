Des cantines de quartier pour bien manger et rompre l'isolement

Avec chaque fois la même recette que ce soit à Annecy, Lyon, Lille, Montpellier, Paris ou Strasbourg : un lieu, des convives qui cuisinent, partagent, viennent pour se rencontrer, sortir de l’isolement, manger un bon repas près de chez eux. Tout cela est proposé par l’association « les petites cantines »

Un peu comme une super fête des voisins mais permanente…

C’est vrai, d’ailleurs il y a aussi des petites cantines éphémères.

Mais la plupart du temps c’est un lieu fixe, un menu différent chaque jour aussi comme un vrai restaurant.

Par exemple, pour la petite cantine de Lille hier, dimanche, c’était brunch avec des potirons rôtis, des burratinas, œufs brouillés, coppa, brownies, pancakes, boissons chaudes…Un super brunch donc…

Des motivations différentes selon les personnes

C’est très variable, mais le fil d’ariane c’est le lien social, on est vraiment à l’échelle d’un quartier et les gens viennent pour rencontrer des voisins en quelque sorte, et bien souvent l’expérience ne s’arrête pas à un repas comme me l’a confié Pauline Rolland qui tient une petite cantine à Paris.

On y trouve une baby-sitter, quelqu’un pour faire ses courses, donner un coup de main, une amitié aussi parfois…

Une participation financière variable

C’est mieux, mais ce n’est pas obligatoire. Le prix est libre en fonction de ce que vous pouvez, certains un peu plus et cela compense ceux qui peuvent un peu moins, voire pas du tout…Ce n’est pas le sujet, ce qui compte c’est que tout le monde se mobilise avec ses moyens, ce qu’il sait faire, ce qu’il peut donner…

Bien sûr une petite cantine c’est une association qui a des salariés, un local, qui achète de la nourriture…il faut donc un budget mais il ne tient pas qu’aux participations des usagers, il y a aussi des aides publiques bien sûr.

Un lieu ouvert sans condition

Il faut juste qu’il y ait de la place…c’est le principe même de ces lieux : ils sont ouverts à toutes et tous..

