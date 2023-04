Des cours de sport solidaires et gratuits

Nous savons tous que l'activité sportive est un excellent moyen pour garder une bonne santé physique, mais pour de nombreuses personnes, la question du budget est un frein majeur.

Et alors qu’une chose est sûre : le sport c’est la santé…et pourtant, vous le disiez, pour plus de la moitié des Français… il y a un frein quand on parle de sport : le budget. Alors, pour ce qui est des équipements… vous pouvez largement vous tourner vers la seconde main, je vous avais parlé de plateformes spécialisées, c’est une option à étudier : Campsider par exemple ou la partie d’occasion de Décathlon.

Les cours collectifs

Autour de certains coaches qui se mobilisent dans nos régions autour de séances de sports en plein air et gratuitement. C’est ce que fait Grégoire tous les mardis, jeudis et dimanches à Valenciennes (Nord), une idée qui lui vient du Pays Basque où ce type d’initiative existe déjà.

Yacine est aussi engagé dans cette démarche, il est kiné et coach sportif dans le 19ème arrondissement de Paris. Pour lui, organiser des cours collectifs gratuits dans son quartier, c’était une évidence.

Des initiatives plus ciblées

Oui par exemple à Schiltigheim en Alsace, avec l’association A mon rythme sport santé bien-être qui propose des séances sur-mesure pour nos aînés : remise en forme et sophrologie au programme. Ça se passe tous les vendredis de 15h à 16h00.

Dans un autre registre, à Guingamp ce sont des cours de natation gratuits organisés tous les jeudis pendant une heure pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique.

Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !