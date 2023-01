Des kits de première nécessité pour les étudiants en difficulté avec cette application

Une association a créé un site internet et une application afin de permettre à des étudiants en difficulté de se faire livrer des kits de première nécessité.

Cette association livre des kits alimentaires et d’hygiène de première nécessité gratuitement aux étudiants précaires en France.

Et il y en a des étudiants précaires, il ne faut pas croire que les bourses étudiantes règlent tout…l’échelon 7 qui est le plus élevé représente une aide de 6000 euros par an….

Sans un emploi ou l’aide de la famille, impossible de s’en sortir

Résultat : plus d’un étudiant sur deux ne mangerait pas à sa faim en France et 97% feraient des restrictions sur la qualité et la quantité des repas quotidiens…

Face à cette urgence une association se mobilise

Equipage Solidaire a créé un site internet : delivr’aide, c’est aussi une application.

Un étudiant en difficulté peut s’inscrire en quelques clics et recevoir gratuitement un panier repas mais aussi des produits de première nécessité. C’est un service qui propose des livraisons à domicile dans plusieurs villes (Paris, Grenoble, Toulouse, Valenciennes…) avec l’aide de leurs 350 livreurs bénévoles.

Des conditions limitées

Il faut remplir un formulaire en renseignant si vous vivez seul, si vous êtes boursier, travailleur, en situation de handicap, bénéficiaire des APL, puis l’association vous confirme le coup de pouce avec une approche large pour qu’un maximum de jeunes y ait accès.

Et c’est un vrai coup de pouce avec des kits de première nécessité d’une valeur de 70 euros en moyenne.

Une aide ponctuelle ou un soutien régulier

C’est en fonction des besoins des étudiants, et des bénévoles disponibles aussi. Mais l’association a réussi à fédérer des partenaires pour remplir au mieux sa mission (Franprix, Carrefour notamment) et avoir les moyens de répondre à la demande, elle vient d’ouvrir une antenne à Strasbourg d’ailleurs.

Pas de profil type...

J’en ai parlé avec le cofondateur, Ismaël, et non en fait « tous les étudiants sont en difficultés » …c’est ce qu’il m’a confié avec une étude à l’appui, celle dont je vous parlais il y a deux minutes : un étudiant sur deux ne mange pas à sa faim en France….

