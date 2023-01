Des livres suspendus chez des libraires solidaires

Combien de français n'entrent plus dans les librairies faute de moyens financiers ? Pour faire face à cela, des librairies se mobilisent avec leurs clients pour suspendre des livres qui deviennent gratuits. Explications.

Le principe est plus connu pour les cafés suspendus : vous allez boire un café dans un bar, et vous payez deux cafés à la fin : celui que vous venez de déguster et un autre que vous offrez sans savoir à qui. Une personne qui n’a pas les moyens de se le payer notamment… ça existe aussi pour des repas je vous en avais parlé, du pain également, j’ai vu ça à Dives-sur-mer par exemple dans le Calvados récemment.

Il existe désormais aussi les livres suspendus

C’est ce que fait par exemple la librairie de l’Opuscule à Montpellier. Le système mis en place par Waldeck Moreau, le gérant, est un peu différent : vous n’achetez pas un livre en plus (ça ferait un peu cher) mais vous ajoutez un ou deux euros sur votre note pour financer un livre solidaire. Une fois le prix du livre récolté, il est « suspendu » et une personne qui ne peut malheureusement pas s’offrir un livre y a accès, gratuitement chez ce libraire.

Un libraire qui l’est aussi, solidaire…

Oui car il ajoute systématiquement 10% des sommes récoltées chaque jour…Et pour faire bien les choses, il est en partenariat avec l’association « Avec toits » qui propose des aides d’urgence à des personnes qui bien souvent doivent aussi apprendre le français, et quoi de mieux que les livres pour ça…

D’autres librairies en France

Difficile à savoir puisque ce sont des initiatives individuelles chaque fois, mais je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux et j’ai appris que oui cela semble se développer : à la librairie la nuit des temps à Rennes, la bouquinerie nantaise à Nantes bien sûr, la librairie El Ghorba mon amour à Nanterre aussi, ou encore la librairie de l’Angle rouge à Douarnenez…

Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !