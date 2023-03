Des randonnées littéraires et cinéma en train

Dans le pays de Nice, des randonneurs se sont réunis pour proposer des expériences dans la nature préservée des massifs de la région : astronomie, patrimoine, train, littérature.

Ils sont réunis sous le nom de Rando 06 , c’est un collectif qui a un objectif : faire découvrir les trois massifs de leur région à celles et ceux qui aiment la nature, mais aussi aux niçois qui vivent en ville et qui n’imaginent peut-être pas qu’à quelques kilomètres de chez eux il y a des endroits préservés, des hameaux, des sites archéologiques. On parle du Mercantour, de l’Estérel et des pré Alpes d’Azur. Voilà une belle idée pour des vacances, dépaysement garanti et budget préservé !

La randonnée comme moyen

Des randonnées calibrées en fonction de votre niveau bien sûr. Mais avec une approche holistique : découvrir, ralentir, se soigner. Il y a même une astro randonnée pour aller observer le ciel avec tout le matériel loin de la pollution lumineuse, ça c’est Alix qui s’en occupe. Fabrice lui gère les randonnées, c’est le spécialiste de la flore… alors que Loïc Preghenella s’occupe des randos en train…

