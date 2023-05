Des vélo-écoles pour se remettre selle !

On va se mettre ou se remettre en selle avec non pas des auto-écoles mais des vélos écoles… Explications.

Les vélos écoles ne vont pas vous accompagner pour obtenir un permis de conduire, il n’en faut pas pour faire du vélo. Par contre ces écoles spécialisées dans le deux-roues à pédales va vous aider à reprendre confiance en vous, vous donner les bases du code de la route, des bonnes pratiques pour vous déplacer à vélo.

Le vélo bat tous les records quand on compare les moyens de se déplacer et ce que ça nous coûte..

C’est vrai, à part la marche bien sûr, mais le vélo permet de faire des distances plus longues et plus vite. Quand les trajets à accomplir sont réalistes à vélo, il coche toutes les cases : économies, écologie, santé.

D’où l’intérêt de ces vélos-écoles donc, pour se remettre en selle.. ?

Exactement, il y en a des centaines en France. Par exemple, rien que pour celles de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) il y en a 200. On y vient pour apprendre à faire du vélo, ou pour réapprendre, et en général à la fin on pédale.

Un prix raisonnable

Cela dépend des associations et de votre situation mais c’est entre 5 et 15 euros la séance, sachant qu’il faut 2 à 3 cours pour se remettre en selle par exemple.

Si vous comparez ce prix au coût moyen d’une voiture ou un scooter, ce sont des centaines voire des milliers d’euros d’économies par an derrière si vous passez au vélo.

Des vélos écoles partout en France ?

Presque ! A Marseille, le collectif Vélos en ville propose des initiations ou remises à niveau gratuites, à Rennes les locaux de la vélo école de la FUB sont 5 rue de Lorraine, et sinon vous avez la vélo-école Besançon !