Faire de l'autostop un moyen de déplacement, le pari de cette entreprise

Avez-vous déjà songé à faire du stop pour vous déplacer au quotidien ? Il y a quelques inconvénients qu'une entreprise essaie de mettre de côté pour ne garder que le meilleur.

Je ne vous propose pas de faire du stop à la sauvage, mais de rendre plus fiable cette solution d’entraide, avec REZO POUCE , un service que j’ai découvert… lancé il y a 10 ans à MOISSAC, dans le Tarn et Garonne, dans l’idée de désenclaver les campagnes… et depuis des milliers de communes sont partenaires…

Cette plateforme veut nous aider à faire de « l’autostop au quotidien » ?

Déjà elle a plusieurs atouts : elle crée un cadre tout à fait sécurisé entre la personne qui conduit et celle qui est transportée. Elle permet de savoir si quelqu’un est disponible pour nous conduire quelque part, et elle fonctionne surtout dans les petites villes et les villages là où précisément la mobilité est souvent un sujet.

Il faut adhérer, gratuitement, au dispositif, avec carte d’identité et renseignements à l’appui. Ensuite, vous recevez un kit, avec un macaron à coller sur le pare-brise, une carte de membre et la liste des arrêts minute.

Au bord de la route pouce levé ?

En fait et en pratique, les communes qui sont partenaires installent des petits panneaux sur des bornes identifiées « Arrêt sur le pouce » affichant le logo vert et blanc de Rezo… c’est là qu’on se retrouve pour faire un bout de chemin ensemble, tout est lisible sur le site et l’application. Ça peut être à Auxerre (rue du 24 août) ou encore Saint-Gervais-les-Bains, route de Saint Nicolas (Haute-Savoie) par exemple, 10% des communes de France sont concernées.

Des points de rendez-vous identifiés

L’application apporte un vrai plus : elle permet de lancer une recherche pour voir si un conducteur a prévu de passer là où vous êtes et de faire un trajet qui vous intéresse. Ce qui est chouette dans cette mobilité ultra locale à dimension sociale, c’est qu’à coup sûr de belles rencontres peuvent avoir lieu, et là on retrouve le bon côté de l’autostop…

Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !