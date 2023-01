"Faire soi-même" : des artisans ouvrent leurs portes pour partager avec vous

L'entreprise Wecandoo met en relation des particuliers et des artisans.

Wecandoo : une entreprise qui met en relation des particuliers qui veulent apprendre un savoir-faire, et des artisans qui cherchent à transmettre tout en profitant d’un complément de revenu.

Apprendre à faire du savon par exemple chez une savonnière à Marseille, en 2 heures vous aurez les bases pour être autonome, il vous en coûtera 49 euros. Si vous êtes plutôt du côté de Romagnat dans le Puy-de-Dôme on vous propose un atelier de 4 heures pour apprendre à faire des miroirs en mosaïque (85 euros). Un dernier pour la route : un artisan vous apprend la tapisserie d’ameublement à Bordeaux : 120 euros la demi-journée.

Une porte sur le savoir-faire de nos artisans

Et au final, tout le monde est gagnant parce que pour les particuliers c’est une compétence qui peut elle-même être source d’économie : faire soi-même est moins cher et c’est généralement aussi un moyen de limiter son impact écologique. Et un artisan va en moyenne animer une journée de formation par mois avec à la clé un revenu additionnel.

Des artisans dans toute la France

C’est la force de ce service : vous pouvez faire des recherches par ville mais aussi par activités, et autant vous dire que Wecandoo est très bien implantée avec des artisans dans de nombreux domaines : la pierre, le textile, le bois, l’agriculture et même les bijoux...en tout 2000 artisans ont rejoint leur programme.

Vous pouvez regarder sur leur site : wecandoo.fr, et vous réservez en ligne votre atelier près de chez vous.

De nouvelles vocations

C’est certain ! J’ai pu échanger avec Edouard Eyglunent , le cofondateur de la plateforme, parfois, passer quelques heures avec un artisan, c’est ouvrir la porte d’une reconversion professionnelle…

Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !