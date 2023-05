Formats spéciaux en supermarchés : attention aux arnaques

Focus sur l’enquête de l’ONG Foodwatch qui s’est penchée sur certains produits vendus en supermarchés. L’association s’est intéressée aux formats « maxi » ou « familiaux », des appellations qui ne sont pas toujours des bons plans.

Je pense que cela parle à tout le monde : un lot de 3 shampoings, un sachet de madeleines en format familial qui contient donc deux ou trois fois plus de produit que dans son emballage classique. C’est une pratique commerciale courante que le consommateur perçoit généralement comme une bonne affaire, ce qui est donc un gros argument en période d’inflation où tout est hors de prix.

L’association nous met en garde : maxi-format ne rime pas forcément avec bon plan face à la vie chère …

Exactement, fin avril l’association a publié les résultats de son enquête et c’est inquiétant. 12 produits avaient un prix au litre ou au kilos jusqu’à 28% plus cher que le prix de base. Donc derrière la promesse supposée d’une bonne affaire, il y a carrément une arnaque ou en tout cas une tromperie qui ne dit pas son nom.

Et si on y regarde de plus près c’est très flou. Sur les paquets vous avez écrit « Lot de 4 spécial », « Maxi Format », « format familial » avec des couleurs criardes qui laissent penser que c’est un bon plan…

Dans certains cas c’est trompeur..

Le consommateur qui parcourt les rayons peut légitimement y voir une bonne affaire, en fait il va acheter plus que de besoin, et même payer plus cher son produit, on marche sur la tête…

Au moins deux choses à faire donc. Déjà s’interroger sur la quantité : ai-je vraiment besoin de 4 paquets de biscuits de la même marque…et est-ce que je ne risque pas d’en gaspille r. Puis, prendre le temps de comparer le prix au kilos ou le prix au litre entre le produit solo et le produit en format spécial, c’est ça la boussole pour savoir si on fait une affaire ou pas : le prix au kilo ou au litre...

Ce qui peut demander du temps qu’on n’a pas forcément..

C’est pour ça que l’association demande à ce que cette pratique soit interdite ou alors strictement règlementée par le gouvernement qu’elle souhaite interpeller à ce sujet. Une pétition est en ligne , un peu moins de 10 000 personnes ont signé..

Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !