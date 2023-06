Fournitures scolaires : il est déjà temps d'y penser

On arrive fin juin, certes on n’a pas encore les listes de fournitures de la rentrée, mais on connait les basiques, on sait à peu près ce qu’on va pouvoir garder et ce qu’il va falloir changer, donc je vous suggère de commencer à y songer dès maintenant.

Anticiper les achats de fournitures scolaires est une bonne approche financière © Getty - miljko

Il y a souvent une règle de base quand on veut faire des économies : anticiper. Ce n’est pourtant pas la période des promos sur les fournitures scolaires… Vous avez raison, si vous voulez des promos ce sera en octobre ou novembre…par contre on est dans une période sans pression ce qui va nous éviter des achats dans l’urgence (ce qui n’est jamais bon) et de prendre un peu plus de temps pour faire de bonnes affaires. C’est d’autant plus utile cette année que la hausse des prix est à deux chiffres que ce soit pour les feutres, feuilles, cahier…la FCPE avait déjà tiré la sonnette d’alarme l’année dernière…Il est d'ailleurs utile de savoir quoi faire de ses fournitures scolaires usagées ... Par où on commence alors ? La toute première chose à faire c’est trier : regardez ce qui peut encore faire une année ou quelques mois et ce qui est en bout de course. Un conseil : associez votre enfant à la démarche (surtout les ados). « On va faire un atelier écolo » pour préparer ta rentrée, ça donne du sens et vous allez éviter quelques frictions. Deuxième étape : faites une liste, essayez de vous y tenir pour maitriser vos dépenses…ça peut vraiment faire la différence Où est-ce que vous nous conseillez de faire nos achats une fois la liste établie ? Comme vous vous y prenez à l’avance : toutes les occasions d’acheter en seconde main sont bonnes. Vide greniers, bourses, sites internet…c’est un très bon plan financier. Et puis, si vous voulez profiter du travail incroyable réalisé chaque année dans les espaces Emmaüs, renseignez-vous sur les dates : l’association organise chaque année des opérations autour des fournitures scolaires, vous allez diviser par 4 ou 5 le panier moyen.. Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !