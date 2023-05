La seconde main aussi pour les fauteuils roulants, déambulateurs...

Aujourd'hui direction Sauvian dans l’Hérault pour vous faire découvrir une association qui fait un travail remarquable : « le bon sens du ré-emploi ». Explications.

On en parle beaucoup de ce réemploi qui est au cœur de l’économie circulaire. Les meubles, les voitures, les vélos, les jouets ou encore les vêtements et même les fauteuils roulant s, les déambulateurs, les tables de lit ne sont plus jetés à l’aveugle, il était temps..

Une association implantée à Sauvian répare tous ces appareils indispensables pour les personnes à mobilité réduite ?

" Le bon sens du ré-emploi " en suivant un protocole très précis. D’abord la collecte bien sûr, dans des EPHAD ou même à domicile. Ensuite c’est la phase de remise en état (25 points de contrôle), la phase hygiène où le matériel est aseptisé comme dans un hôpital et enfin la mise sur le marché avec des tarifs 50 à 70% moins cher que du neuf…

Deux questions pratiques : est-ce que ce matériel d’occasion est remboursé ? Et est-ce que la promesse d’Emmanuel Macron de rembourser 100 des fauteuils roulants remet en cause cette initiative ?

Non et non. Le remboursement n’est pas acté pour le matériel d’occasion mais ce serait dans les tuyaux, quant à la promesse présidentielle cela concerne un appareil sur un temps donné, or dans la réalité les choses se passent parfois différemment…

C’est ce que m'a expliqué Sylvie Joviado, présidente de l’association « le bon sens du réemploi »

