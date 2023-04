Les poulaillers participatifs s'invitent en ville

De plus en plus de villes installent des poulaillers collectifs, un bon moyen d'articuler éducation, lien social et soutien pour une alimentation locale accessible.

De plus en plus de poulaillers collectifs sont installés dans les villes de France © Maxppp - Vincent Isore

Un poulailler collectif c’est un poulailler qu’on gère à plusieurs. Un peu comme un jardin partagé par exemple. On s’organise en groupe donc pour faire manger les poules, en prendre soin, entretenir le poulailler et on en profite pour manger des œufs gratuitement toute l’année ! De plus en plus de poulaillers collectifs en France Oui à Grenoble, Rouen, Vence, Amiens par exemple… ce n’est pas cher à mettre en place, ça crée du lien social, c’est un moyen de réduire les déchets organiques et il y a la récompense à la fin : les œufs extra frais gratuits. Du coup ça créé des émules, des particuliers aux communes ! Une association accompagne l’implantation de poulaillers collectifs Ökotop vous aide sur la mise en place et la coordination…car ce n’est évidemment pas figé, on est sur la gestion du vivant. Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !