Apprendre la musique classique gratuitement

Un univers qui nous semble spontanément difficile d’accès, pour aller l’écouter, et alors pour y jouer c’est encore plus inaccessible…Une association se mobilise pour rendre la musique classique accessible aux jeunes.

Tout cela est possible grâce à l’incroyable programme Démos à l’initiative de la Philarmonie de Paris…Sa raison d’être : donner accès à la musique classique aux personnes en précarité, qui vivent dans des zones sensibles ou dans des zones rurales éloignées de lieux d’accueil.

Une offre nationale

Le programme Démos est partout en France, il s’appuie sur des structures locales : le Conservatoire de Clermont-Ferrand, l’Orchestre national Avignon Provence, le Conservatoire du Pays de Montbéliard…Et pour accéder à démos ça passe par les associations de terrain : maisons de quartier, centres sociaux, MJC, service culturel de la ville…les groupes se font en ce moment même donc contactez vite une de ces structures si vous êtes intéressés.

Les conditions pour candidater

Avoir entre 7 et 12 ans, et être coopté par une association…Autre condition : être motivé, parcequ’on ne parle pas d’un petit engagement : on parle de 3 années à apprendre la musique plus de 3 heures par semaine avec des professionnels et l’objectif de jouer devant un public et de ne pas le décevoir…

C’est d’ailleurs sans doute beaucoup plus qu’apprendre de la musique, c’est l’avis de Mattéo qui a 20 ans aujourd’hui, il a rejoint Démos au collège dans le Val de Marne, ça a changé sa vie.

A ce jour 10 000 enfants sont passés par démos depuis 2010 et un sur deux a continué la musique…pour leur plaisir, mais aussi le nôtre…

