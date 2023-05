Maryse face à la vie chère : "je suis devenue flexitarienne"

Maryse est retraitée et elle vit à Dax dans les Landes. Pour faire face. l'augmentation des prix alimentaires, elle a décidé de réduire sensiblement sa consommation de viande et poisson.

Voici sa proposition envoyée dans le cadre de la grande consultation citoyenne France Bleu avec make.org « s’adapter au coût de la vie »… « Il faut équilibrer les menus de la semaine en introduisant plusieurs fois des protéines végétales plutôt qu’animales ».

Une proposition qui fait sens. Côté porte-monnaie d’abord, la viande peut représenter jusqu’à un quart du budget alimentation…c’est donc un gros levier pour faire des économies, et ensuite car on sait que réduire la part de viande au quotidien est bon pour la santé et l’environnement.

Des substituts à la viande

Des légumes, des légumineuses, des œufs. Elle a fait le calcul, viande et poisson c’est 25 euros le kilo, les légumineuses, 3 euros..

Il n’y a pas photo comme on dit donc. Et ce n’est pas tout, pour encaisser l’inflation, Maryse a mis en place une autre technique : elle planifie ses repas à la semaine et va faire ses courses une à deux fois par semaine maximum.

Encore merci à Maryse donc avec votre proposition « Il faut équilibrer les menus de la semaine en introduisant plusieurs fois des protéines végétales plutôt qu’animales »

Et on vous le rappelle, pour partager vos bons plans pour s’adapter au coût de la vie ça se passe sur francebleu.fr : partager vos solutions, et on en parle ensuite ici sur France bleu pour aider tout le monde.

Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !