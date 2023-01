Mode d'emploi pour se faire financer son composteur

Alors que le tri des biodéchets sera bientôt obligatoire, de plus en plus de collectivités soutiennent les habitants qui veulent s'équiper d'un composteur. Explications.

Si vous habitez du côté de Maubeuge (agglomération) et que vous avez un jardin, vous pouvez vous faire financer 50% d’un composteur en bois. Il vous suffit de présenter une facture et un justificatif de domicile. L’aide est plafonnée à 40 euros par composteur dans la limite de 3 par foyer. Les premiers prix dans le commerce pour un composteur en bois c’est 80 euros.

Composter ses biodéchets ou ses déchets verts est une autre source d’économies

D’abord vous allez laisser la nature fabriquer un engrais magnifique qui vous servira à entretenir votre jardin et vos plantes d’intérieur gratuitement. Vous allez aussi pouvoir faire un beau terreau en le mélangeant à de la terre. Et puis, lorsque vous avec le bon mode d'emploi pour faire votre compost, vous allez alléger vos poubelles et donc à la fin la taxe sur les ordures ménagères si vous êtes nombreux à vous y mettre. Les biodéchets pèsent environ un tiers des déchets ménagers !

Composter c’est aussi bon pour l’environnement

C’est certain, il vaut mieux gérer les déchets à la maison et les réutiliser que les faire partir en camion dans un incinérateur ou une décharge… Et de toute façon, dans un an, il sera obligatoire d’avoir une solution de tri pour les biodéchets…De plus en plus de communes incitent donc les habitants à s’équiper…

Des aides dans plusieurs coins de France pour financer son compost

La métropole de Nantes vous aide aussi jusqu’à 40 euros et ce même si le composteur est d’occasion ou que vous le fabriquez vous-même, la commune de Villeneuve d’Ascq propose une aide plafonnée à 25 euros.

Parfois la collectivité vous vend le matériel pour composter..

A un prix ultra compétitif pour un composteur ou même un lombricomposteur (pour l’intérieur). C’est par exemple 10 euros pour la métropole d’Aix Marseille Provence, et 20 euros pour la communauté de communes Cabourg Pays d’Auge.

