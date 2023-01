Plus de 2000 livres en braille enfin accessibles à un prix raisonnable

Plus de 2000 livres en braille sont désormais disponibles à un prix abordable

C'est une bonne nouvelle pour les 300 000 français malvoyants qui devaient payer entre 60 et 120 euros des livres transcrits en braille jusqu'à présent, le prix unique du livre arrive (enfin) pour eux aussi.

Et c’était attendu : un livre en braille coûte très cher : entre 60 et 122 euros, ces livres soldées seront désormais vendus entre 11 et 30 euros.

Un surcoût justifié

Il y a beaucoup de travail pour faire un livre en braille : des spécialistes qui savent retranscrire, des machines très spécifiques et puis un papier assez épais pour inscrire le braille. D’après le Centre de transcription et d’édition en braille installé à Toulouse, pour un livre en braille, le coût réel est de 700 euros.

Un marché très limité

Oui et on est loin du prix unique du livre, instauré en 1981… ce qui renforce la discrimination pour les malvoyants.. Donc forcément la pratique de ces nouveaux tarifs, 2 fois moins cher, c’est un pari pour l’association de l’édition en braille qui va financer cet effort sur fond propre, ils préparent cette échéance depuis des années, pour y arriver ils ont renoncé à des investissements dans du matériel ou à changer de locaux....

Un catalogue bien rempli

Absolument : de la littérature mais aussi des livres pour les plus jeunes, Blanc de Sylvain Tesson est à 20 euros, le livre des super héros Marvel à 22 euros, ou encore Performance de Simon Liberati (Prix Renaudot) 20 euros lui aussi…2000 livres proposés au mm prix qu’un livre classique sur le catalogue du Centre de transcription et d’édition en braille..

Il y a aussi les livres audio qui se développent pour les malvoyants avec là des prix très attractifs…

Vous avez raison, et là le catalogue est large avec des prix très proches des livres classiques, mais l’expérience n’est pas la même… C’est ce que m’a expliqué Adeline Coursant, Directrice du Centre de transcription et d’édition en braille qui est installé à Toulouse !

