Potager : c'est possible avec un balcon ou des rebords de fenêtres

A la veille de ce long week-end du 1er mai voici une activité bonne pour le porte-monnaie et la santé : faire un potager. Et contrairement aux idées reçues, pas besoin d'avoir un grand jardin.

Ce week-end je vous propose de jardiner….et plus précisément de lancer la saison du potager. Alors, je sais que beaucoup d’auditeurs de France Bleu sont expérimentés. A eux je vous rappelle qu’il existe des moyens de revendre le surplus de votre potager ( le potiron , oli local , ça vient du jardin ). Pour ceux qui ont un peu de terrain..ça vaut le coup : c’est sympa, les enfants adorent, et à la fin vous avez des produits magnifiques, on estime qu’un potager de taille moyenne peut représenter entre 750 et 1500 euros d’économies par an..

Faire son potager même sans jardin

Déjà renseignez-vous, il y a peut-être un jardin partagé près de chez vous…et sinon eh bien on va quand même faire potager…pas de fatalité. C’est ce que j’ai découvert avec ce livre paru aux éditions Ulmer : « Mon balcon nourricier en permaculture », écrit par Valéry Tsimba.

Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !