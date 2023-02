Potager : revendre le surplus, un bon plan pour tout le monde !

Direction Dole dans le Jura, c’est là que trois jeunes ont eu une bonne idée…créer un site Internet pour faciliter la revente de surplus de potagers. Explications.

Créer un site internet pour permettre à des personnes qui ont un potager de vendre le surplus de leur petite production…Et on est loin de la niche avec cette idée, 15 millions de français ont un potager. Et il peut arriver qu’on se retrouve avec des quantités de fruits ou légumes qui dépassent nos besoins et ceux de nos amis et voisins.

Avec ce site internet il y a un débouché donc…

Cela peut faciliter les choses puisque de nombreux particuliers savent qu’on peut faire de bonnes affaires sur oly-local.com. Et des jardiniers en herbe aussi d’ailleurs, c’est ce qu’on fait Mary et Jean-Louis, ils habitent à Duravel dans le Lot et ils vendent des poireaux, blettes ou betteraves à 2 euros le kilo.

On comprend vite que tout le monde peut y trouver son compte : les vendeurs mais aussi les consommateurs qui vont acheter des produits locaux à un très bon prix…c’est ce que fait régulièrement Isabelle qui vit à Dole dans le Jura.

Un cadre légal souple

Absolument, il n’y a pas de formalité à accomplir, pas de taxe à payer non plus si vous remplissez deux conditions : votre potager doit jouxter votre résidence principale, et il ne doit pas dépasser 500 mètres carré. Ça fait déjà un très beau potager !

Au passage l’inscription sur oly local est gratuite pour les particuliers (payante pour les professionnels).

D'autres sites en ligne sur ce créneau

Non il y en a plusieurs sur ce marché des surplus de potagers : comme lepotiron.fr , cavientdujardin.com ou encore fruitandfood.fr.

